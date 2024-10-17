Der Upir
Folge 2: Abendmahl
24 Min.Folge vom 17.10.2024Ab 12
Igor trifft seine Vampirgesellschaft und erfährt, dass er von Ava (654) in den Keller gelockt und eingesperrt wurde. Ava hat ihn seitdem als Anführer der Vampire abgelöst. Um selbst wieder "Herr der Nachzehrer" zu werden, muss Igor drei Vampiren einen artigen Gefallen tun, um deren Stimme für ein Duell gegen Ava zu erwirken.
