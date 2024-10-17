Zum Inhalt springenBarrierefrei
Staffel 1Folge 2vom 17.10.2024
Folge 2: Abendmahl

24 Min.Folge vom 17.10.2024Ab 12

Igor trifft seine Vampirgesellschaft und erfährt, dass er von Ava (654) in den Keller gelockt und eingesperrt wurde. Ava hat ihn seitdem als Anführer der Vampire abgelöst. Um selbst wieder "Herr der Nachzehrer" zu werden, muss Igor drei Vampiren einen artigen Gefallen tun, um deren Stimme für ein Duell gegen Ava zu erwirken.

