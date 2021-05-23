Erste Hilfe-Kurs und Welpenerziehung bei Youtube-Star MelliJetzt kostenlos streamen
Der Welpentrainer - Auf die Pfoten, fertig, los!
Folge 1: Erste Hilfe-Kurs und Welpenerziehung bei Youtube-Star Melli
46 Min.Folge vom 23.05.2021Ab 6
André Vogt empfängt sechs neue Hundebabys zum Training. In einem groß angelegten Garten dürfen sich die Welpen austoben und ihr Können unter Beweis stellen. Mit von der Partie ist diesmal die erst zwölf Wochen alte Lilo, die ihre Mitstreiter und ihr Frauchen auf Trab hält. Schafft es André, den Wirbelwind zu bändigen? Aufgrund der Corona-Pandemie gibt der Hundetrainer außerdem zum ersten Mal Distanzunterricht - und zwar YouTube-Star Melly mit Australien Shepherd-Hündin Holly.
Genre:Tiere, Pets
Produktion:DE, 2019
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© sixx
Enthält Produktplatzierungen