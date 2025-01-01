Zum Inhalt springenBarrierefrei
Der Welpentrainer - Auf die Pfoten, fertig, los!

sixxStaffel 5Folge 3
46 Min.Ab 6

André bringt den Welpen diese Woche bei, ihr Temperament zu zügeln. Doch das ist für die quirligen Vierbeiner oftmals gar nicht so einfach. Mit Hilfe einer Decke sollen sie lernen, auch unter Ablenkung ruhig zu bleiben und sich selbst zu beherrschen. Außerdem hat der Hundetrainer mit seinen Schützlingen einen ganz besonderen Ausflug geplant: Gemeinsam mit ausgebildeten Assistenzhunden sollen die Vierbeiner ein spezielles Training absolvieren.

sixx
