Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Der Welpentrainer - Auf die Pfoten, fertig, los!

Abschlussprüfung in der Welpenschule

sixxStaffel 5Folge 8
Abschlussprüfung in der Welpenschule

Abschlussprüfung in der WelpenschuleJetzt kostenlos streamen

Der Welpentrainer - Auf die Pfoten, fertig, los!

Folge 8: Abschlussprüfung in der Welpenschule

46 Min.Ab 6

Acht Wochen harte Arbeit liegen hinter André Vogt und seinen Schützlingen. Jetzt müssen die Welpen ihr Können unter Beweis stellen: Wer beherrscht alle Grundlektionen? Doch zuvor erwartet die Fellnasen eine weitere Herausforderung, denn sie sollen nur auf ein Handzeichen hin einen raffinierten Slalom-Parcours meistern. Zum Abschluss geht es für die Vierbeiner ans Filmset, wo sie ein wenig TV-Luft schnuppern dürfen.

Weitere Folgen in Staffel 5

Alle Staffeln im Überblick

Der Welpentrainer - Auf die Pfoten, fertig, los!
sixx
Der Welpentrainer - Auf die Pfoten, fertig, los!

Der Welpentrainer - Auf die Pfoten, fertig, los!

Alle 10 Staffeln und Folgen