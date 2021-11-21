Welpentraining im FitnessstudioJetzt kostenlos streamen
Der Welpentrainer - Auf die Pfoten, fertig, los!
Folge 7: Welpentraining im Fitnessstudio
46 Min.Folge vom 21.11.2021Ab 6
André Vogt und seine Schützlinge machen einen Ausflug in Deutschlands erstes Fitness-Studio für Hunde. Hier müssen die Welpen einen ausgeklügelten Fitness-Parcours meistern. Während Riddick die Hindernisse problemlos überwindet, gerät Boston-Terrier Lilo ins Straucheln.
Weitere Folgen in Staffel 5
Der Welpentrainer - Auf die Pfoten, fertig, los!
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Tiere, Pets
Produktion:DE, 2019
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© sixx
Enthält Produktplatzierungen