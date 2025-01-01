Selbstbeherrschung und Besuch bei KindernJetzt kostenlos streamen
Der Welpentrainer - Auf die Pfoten, fertig, los!
Folge 6: Selbstbeherrschung und Besuch bei Kindern
46 Min.Ab 6
André Vogt bringt seinen Schülern Selbstbeherrschung bei. Vor allem Riddick und Luna fällt dieses Training besonders schwer. Außerdem geht es für die Welpen erneut auf einen spannenden Ausflug: André und seine Klasse besuchen Patricia und ihre Vorkindergartengruppe. Nun dürfen die Vierbeiner ihr Können im Umgang mit Kindern unter Beweis stellen.
