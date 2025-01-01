Zum Inhalt springenBarrierefrei
Selbstbeherrschung und Besuch bei Kindern

sixxStaffel 5Folge 6
Folge 6: Selbstbeherrschung und Besuch bei Kindern

46 Min.Ab 6

André Vogt bringt seinen Schülern Selbstbeherrschung bei. Vor allem Riddick und Luna fällt dieses Training besonders schwer. Außerdem geht es für die Welpen erneut auf einen spannenden Ausflug: André und seine Klasse besuchen Patricia und ihre Vorkindergartengruppe. Nun dürfen die Vierbeiner ihr Können im Umgang mit Kindern unter Beweis stellen.

sixx
