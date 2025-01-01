Besuch in der Hundepension und On Air mit Youtuberin MelliJetzt kostenlos streamen
Der Welpentrainer - Auf die Pfoten, fertig, los!
Folge 5: Besuch in der Hundepension und On Air mit Youtuberin Melli
46 Min. Ab 6
André Vogt bringt seinen Schützlingen ein neues Kommando bei. Die Welpen sollen lernen, auf ein Handzeichen hin zu stoppen. Für den kleinen Apollo ist das eine seiner leichtesten Übungen. Ein paar seiner Mitschüler tun sich jedoch deutlich schwerer. Außerdem machen die Vierbeiner gemeinsam mit ihren Besitzer:innen einen Ausflug zu einer Hundepension.
Genre:Tiere, Pets
Produktion:DE, 2019
