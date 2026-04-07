Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Der Winzerkönig Staffel 1

Der Winzerkönig (4/13): Neue Intrigen

ORF2Staffel 1Folge 4vom 07.04.2026
Der Winzerkönig (4/13): Neue Intrigen

Der Winzerkönig (4/13): Neue IntrigenJetzt kostenlos streamen

Der Winzerkönig Staffel 1

Folge 4: Der Winzerkönig (4/13): Neue Intrigen

44 Min.Folge vom 07.04.2026

Der Spatenstich zum Bau eines neuen, modernen Kellers findet statt. Georg lässt sich eine neue Intrige gegen Thomas einfallen. Dazu benützt er seine guten Kontakte und Menschen, die von ihm in seiner Funktion als Bürgermeister abhängig sind. Thomas und die Notarin Dr. Petra Thaler kommen einander näher, was Claudia eifersüchtig macht. Doch viel Zeit bleibt Thomas für Amüsement nicht. Georg macht Thomas das Leben erfolgreich schwer. Besetzung: Harald Krassnitzer (Thomas Stickler) Susanne Michel (Claudia Plattner) Maria Köstlinger (Dr. Petra Thaler) Katharina Stemberger (Andrea Plattner) Stefan Fleming (Georg Plattner) Britta Hammelstein (Anna Stickler) Achim Schelhas (Paul Plattner) Wolfgang Hübsch (Gottfried Schnell) Christine Ostermayer (Hermine Stickler) Branko Samarovski (Blasius Schmalzl) Susa Juhasz (Elisabeth Horvath) Michael Schönborn (Siegfried Knopf) Nina Blum (Hedwig Prinz) Ferry Öllinger (Jakob Ressler) Simon Hatzl (Architekt Jager) Regie: Holger Barthel Drehbuch: Peter Mazzuchelli Bildquelle: ORF/DOR Film/Miguel Dieterich

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Der Winzerkönig Staffel 1
ORF2
Der Winzerkönig Staffel 1

Der Winzerkönig Staffel 1

Alle 1 Staffeln und Folgen