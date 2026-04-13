Der Winzerkönig (8/13): Fatale ForderungenJetzt kostenlos streamen
Der Winzerkönig Staffel 1
Folge 8: Der Winzerkönig (8/13): Fatale Forderungen
In der letzten Bauphase angekommen, wird Thomas Weinkellers Zukunft als Winzer greifbar. Gleichzeitig belastet ihn die familiäre Lage um seinen neu gewonnenen Sohn Paul. Georg reicht Klage auf Rückerstattung der Alimente ein. Andrea, Thomas’ Schwester, hat genug von Georgs Sturheit und weigert sich, diesen Konflikt mitzutragen. Thomas versucht vergeblich, Georg die Sinnlosigkeit seines Handelns vor Augen zu führen. Besetzung: Harald Krassnitzer (Thomas Stickler), usanne Michel (Claudia Plattner) Maria Köstlinger (Dr. Petra Thaler) Katharina Stemberger (Andrea Plattner) Stefan Fleming (Georg Plattner) Britta Hammelstein (Anna Stickler) Achim Schelhas (Paul Plattner) Wolfgang Hübsch (Gottfried Schnell) Christine Ostermayer (Hermine Stickler) Carin C. Tietze (Johanna Stickler) Maresa Hörbiger (Krauss) Susa Juhasz (Elisabeth Horvath) Michael Schönborn (Siegfried Knopf) u.a. Buch: Peter Mazzuchelli Regie: Claudia Jüptner-Jonstorff Bildquelle: ORF/DOR Film/Miguel Dieterich
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