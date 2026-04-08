Der Winzerkönig (5/13): Schockierende WahrheitJetzt kostenlos streamen
Der Winzerkönig Staffel 1
Folge 5: Der Winzerkönig (5/13): Schockierende Wahrheit
Georg Thomas gerät beim Bau seines Weinkellers dank Baumeister Schmalvogel in Schwierigkeiten. Währenddessen verlieben sich Anna und Paul, was Claudia misstrauisch beobachtet. Großwinzer Schnell unterstützt Thomas bei der Lösung seiner Probleme. Ein beinahe romantischer Moment zwischen Thomas und Petra sorgt für weiteren Konflikt. Schließlich gesteht Claudia Thomas, dass Paul sein Sohn ist und eine Beziehung zu Anna ausgeschlossen bleibt. Besetzung: Harald Krassnitzer (Thomas Stickler) Susanne Michel (Claudia Plattner) Maria Köstlinger (Dr. Petra Thaler) Katharina Stemberger (Andrea Plattner) Stefan Fleming (Georg Plattner) Britta Hammelstein (Anna Stickler) Achim Schelhas (Paul Plattner) Wolfgang Hübsch (Gottfried Schnell) Christine Ostermayer (Hermine Stickler) Branko Samarovski (Blasius Schmalzl) Susa Juhasz (Elisabeth Horvath) Michael Schönborn (Siegfried Knopf) Nina Blum (Hedwig Prinz) Klaus Ortner (Horst Schmalvogel) Georges Kern (Architekt) Michael Reiter (Polier) Peter Moucka (Koch) Regie: Holger Barthel Buch: Peter Mazzuchelli Bildquelle: ORF/DOR Film/Petro Domenigg
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