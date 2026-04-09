Der Winzerkönig (6/13): Eine Welt bricht zusammenJetzt kostenlos streamen
Der Winzerkönig Staffel 1
Folge 6: Der Winzerkönig (6/13): Eine Welt bricht zusammen
Die Wahrheit kommt ans Licht: Paul und Anna sind Halbgeschwister. Für beide bricht eine Welt zusammen, Paul konfrontiert Claudia. Anna treibt mit einem Boot auf den See und gerät in ein Unwetter. Paul findet sie in letzter Minute. Auf einer Insel versuchen sie, die Situation zu begreifen. Claudia offenbart Georg: Paul ist Thomas’ Sohn – der Konflikt spitzt sich zu. Besetzung: Harald Krassnitzer (Thomas Stickler) Susanne Michel (Claudia Plattner) Katharina Stemberger (Andrea Plattner) Stefan Fleming (Georg Plattner) Britta Hammelstein (Anna Stickler) Achim Schelhas (Paul Plattner) Wolfgang Hübsch (Gottfried Schnell) Christine Ostermayer (Hermine Stickler) Branko Samarovski (Blasius Schmalzl) Susa Juhasz (Elisabeth Horvath) Michael Schönborn (Siegfried Knopf) Andreas Puehringer (Dr. Ferdinand Eibecker) Buch: Peter Mazzuchelli Regie: Holger Barthel Bildquelle: ORF/DOR Film/Miguel Dieterich
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