Derrick
Folge 10: Tod am Waldrand
57 Min.Ab 12
Hetti ist vom Tanzunterricht nicht nach Hause gekommen. Sorgenvoll begeben sich die Eltern auf die Suche. Am Waldweg begegnet ihnen der Gärtnergehilfe Manni Georg - auf dem Rad ihrer Tochter. Er behauptet, es gefunden zu haben. Kurz darauf entdecken sie Hetti erwürgt im Unterholz.
Copyrights:© 1975 ZDF Enterprises