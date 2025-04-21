Zum Inhalt springenBarrierefrei
Derrick

Tod am Waldrand

Staffel 13Folge 10
Tod am Waldrand

Derrick

Folge 10: Tod am Waldrand

57 Min.Ab 12

Hetti ist vom Tanzunterricht nicht nach Hause gekommen. Sorgenvoll begeben sich die Eltern auf die Suche. Am Waldweg begegnet ihnen der Gärtnergehilfe Manni Georg - auf dem Rad ihrer Tochter. Er behauptet, es gefunden zu haben. Kurz darauf entdecken sie Hetti erwürgt im Unterholz.

