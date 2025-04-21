Zum Inhalt springenBarrierefrei
Derrick

Höllensturz

KultKrimiStaffel 13Folge 7
Höllensturz

Derrick

Folge 7: Höllensturz

60 Min.Ab 12

Eilmeldung über Autotelefon: Mord an einem alleinstehenden älteren Mann. Oberinspektor Derrick und Inspektor Klein erhalten den Auftrag, in den Münchener Stadtteil Schwabing zu fahren. Rentner Mallina, so Derricks erster Eindruck, ist vermutlich in dem Moment erschossen worden, als er die Absicht hatte, mit der Polizei zu telefonieren. Mallina war in eine Affäre verstrickt, aus der er offensichtlich aussteigen wollte. Bei seinen weiteren Ermittlungen stößt der Oberinspektor auf Arnold Kiesing, der im Verdacht steht, zwielichtige Geschäfte zu betreiben.

KultKrimi
