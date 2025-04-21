Zum Inhalt springenBarrierefrei
Derrick

Des Menschen Feind

Staffel 13Folge 9
Des Menschen Feind

Derrick

Folge 9: Des Menschen Feind

60 Min.Ab 12

Pennerin Lissy wird am Hauptbahnhof ermordet aufgefunden. Derrick ermittelt unter ihren "Kollegen". Bald stößt er auf die bekannte Filmdiva Lotte Wegener. Die Schauspielerin erklärt ihre Verbindung zu Lissy mit Milieu-Studien für einen geplanten Film.

