Derrick
Folge 14: Solo für vier
60 Min.Ab 12
Die Rentner Alfons Koppel, Josef Steckel, Carlo Larosso und Irma Labuch planen einen Tresorraub in der Firma "Hellwege und Co", in der Koppel vor ein paar Jahren noch tätig war. Sie beauftragen zwei junge Männer, den Überfall durchzuführen. Als diese in der Nacht in die Firma einbrechen, werden sie vom Wachmann Puschka überrascht. In Panik erschießen sie den Mann.
Weitere Folgen in Staffel 13
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Derrick
Alle 19 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© 1975 ZDF Enterprises