Solo für vier

Staffel 13Folge 14
Folge 14: Solo für vier

60 Min.

Die Rentner Alfons Koppel, Josef Steckel, Carlo Larosso und Irma Labuch planen einen Tresorraub in der Firma "Hellwege und Co", in der Koppel vor ein paar Jahren noch tätig war. Sie beauftragen zwei junge Männer, den Überfall durchzuführen. Als diese in der Nacht in die Firma einbrechen, werden sie vom Wachmann Puschka überrascht. In Panik erschießen sie den Mann.

