Folge 12: Der Augenblick der Wahrheit
Arno Hauk und Kurt Schenk planen einen Banküberfall. Schenks ahnungslose Freundin Kati dient ihnen dabei als Komplizin. Bei dem Überfall wird ein junger Mann, der plötzlich in das Vorhaben platzt, erschossen. Oberinspektor Derrick hat nur einen Anhaltspunkt bei der Auflösung des Verbrechens: Kati. Doch diese erweist sich als keine große Hilfe.
