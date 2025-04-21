Derrick
Folge 13: Beziehung abgebrochen
59 Min.Ab 12
Eberhard Kraus hat mit der Frau seines Philosophieprofessors ein Verhältnis. Als er erschossen wird, fällt der Verdacht auf den Ehemann. Als jedoch auch ein Kollege des Professors umgebracht wird, scheidet das Tatmotiv der Eifersucht zunächst aus. Es stellt sich jedoch heraus, daß auch der Kollege des Philosophieprofessors früher ein Liebhaber von dessen Frau war.
Weitere Folgen in Staffel 13
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Derrick
Alle 19 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© 1975 ZDF Enterprises