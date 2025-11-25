Zum Inhalt springenBarrierefrei
Desperate Housewives
Staffel 4 Folge 13
vom 25.11.2025
42 Min.Folge vom 25.11.2025Ab 12

Mike wird endlich aus der Rehaklinik entlassen. Zu Hause erfährt er von Julie, was Orson im Schlaf gesagt hat. Er stellt ihn schließlich zur Rede und vergibt ihm, was Susan und auch Bree nicht verstehen können. Dylan wird eines Tages von einem Polizisten angesprochen, der sich schließlich als ihr Vater erweist. Indes verdächtigt Lynette weiterhin Tom, dass er den Brand in Ricks Restaurant gelegt hat, und Gabrielle bekommt eine ungewöhnliche Rivalin.

