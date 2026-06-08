Desperate Housewives
Folge 15: Muttertag
42 Min.Folge vom 08.06.2026Ab 12
Als Bree Edie wegen des Kusses mit Orson zur Rede stellt, kommt es zum Streit: Bree schlägt Edie ins Gesicht und sabotiert ihr wenig später auch noch ein Geschäft, indem sie einem künftigen Hausbesitzer von Edies Männergeschichten erzählt. Mikes Mutter ist zu Besuch und beschwert sich lautstark über Susans Fähigkeiten als Hausfrau, was nicht ohne Folgen bleibt ... Und Kayla treibt Lynette dazu, dass sie ihr eine Ohrfeige gibt - vor den Augen eines Psychologen!
Weitere Folgen in Staffel 4
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Alle Staffeln im Überblick
Desperate Housewives
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Mystery
Produktion:US, 2004
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© Season 1-8: Buena Vista International Inc.
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