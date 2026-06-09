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Desperate Housewives

Befreiung

sixxStaffel 4Folge 17vom 09.06.2026
Befreiung

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Desperate Housewives

Folge 17: Befreiung

42 Min.Folge vom 09.06.2026Ab 12

Katherine geht zur Polizei, um ihren Ex-Mann Wayne anzuzeigen, weil er Adam entführt hat. Dort stößt sie jedoch auf taube Ohren ... Indes bittet Ellie Gabrielle, ihr einen Teddybären zu bringen, den sie vergessen hat. Doch als ihn Gabrielle näher untersucht, entdeckt sie darin eine Menge Geld, das sie natürlich behalten will ... Wayne taucht plötzlich bei Katherine auf und droht, sie zu töten, wenn sie ihm nicht die Wahrheit über Dylan erzählt. Zufällig stößt auch Bree dazu.

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