ATV 2Staffel 4Folge 14vom 26.11.2025
Folge 14: Willkommen

42 Min.Folge vom 26.11.2025Ab 12

Nachdem Bree die Geschichte über Orson erfahren hat, setzt sie ihn vor die Tür. Er flüchtet daraufhin zu Edie, die ihn natürlich gerne tröstet. Aus finanziellen Gründen vermietet Gabrielle ein Zimmer ihres Hauses an eine Kunststudentin, die einen mysteriösen Nebenjob hat. Und Lynette findet heraus, dass Kayla ihre beiden Söhne angestiftet hat, den Brand bei Rick zu legen. Indes trifft Susan bei ihrem Geburtsvorbereitungskurs ihren Ex-Mann Karl und seine neue Frau.

