Desperate Housewives

Namen

Staffel 4Folge 16vom 28.11.2025
Namen

Desperate Housewives

Folge 16: Namen

42 Min.Folge vom 28.11.2025Ab 12

Susan und Mike können sich nicht einigen, wie sie ihren Sohn nennen sollen. Indes wird Lynette verdächtigt, dass sie Kayla misshandelt und wird später sogar verhaftet ... Gabrielle kooperiert mit der Polizei, um Ellie zu überführen, verhilft ihr aber dann zur Flucht. Weil Bree Orson nicht mehr sehen will, spielt sie ihm vor, dass sie in Reverend Green verliebt ist. Der glaubt das schließlich selbst. Als sie ihn zurückweist, will er aus Rache über die Schlampe Bree predigen.

