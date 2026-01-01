Destinations Of The Damned
Ab 16
Ab 16
Destinations Of The Damned
Ein verheerender Fluch hat eine kolumbianischen Dschungelstadt fest im Griff. In einem Mord-Haus in Malaysia und auf einem verfluchten Friedhof in Chile soll es Portale zur Unterwelt geben. In einer kanadischen Minenstadt, einem tschechischen Schloss und einem verlassenen Hotel auf den Philippinen wurde das Böse entfesselt: Von heimgesuchten Burgen bis zu vergessenen Ruinen führt „Destinations Of The Damned“ in die tiefsten Bereiche des Übernatürlichen. Der paranormale Ermittler Zak Bagans schickt sein Team auf eine Mission rund um die Welt, um die gruseligsten Orte zu erkunden.
Genre:Dokumentation
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Season 1: Warner Bros. Discovery, Inc.
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