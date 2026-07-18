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Destinations Of The Damned

Echos der Vergangenheit

TLCFolge vom 18.07.2026
Echos der Vergangenheit

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Destinations Of The Damned

Folge vom 18.07.2026: Echos der Vergangenheit

44 Min.Folge vom 18.07.2026Ab 16

In einem stillgelegten Sanatorium dokumentiert Zak Bagans Team einen beunruhigenden Dialog zwischen Geistern. Auch bei der nächsten Station in Rumänien wird die Gruppe mit echten Horror-Szenarien konfrontiert. Können die Seelen all derer, die an diesen dunklen Orten verstorben sind, jemals befreit werden?

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