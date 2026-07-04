Destinations Of The Damned
Folge vom 04.07.2026: Todeszone im Horror-Hotel
45 Min.Folge vom 04.07.2026Ab 12
Die 700 Jahre alte Burg Houska in Tschechien wurde unter anderem von einem Königsverräter und einem Okkultisten bewohnt. Legenden zufolge gilt sie als Tor zur Hölle und blockiert ein Portal, aus dem das Böse aus der Unterwelt eindringen könnte. In der philippinischen Stadt Baguio gibt es ein verlassenes Haus mit düsterer Vergangenheit: Einst als Erholungsheim für Geistliche gebaut, wurde es im Zweiten Weltkrieg zu einem wahren Schlachthaus und später ein Hotel mit vielen Todesfällen. Als dort ein Horrorfilm gedreht wurde, fiel der Regisseur paranormalen Mächten zum Opfer. Zaks Team stellt Nachforschungen an.
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Genre:Dokumentation
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: Warner Bros. Discovery, Inc.