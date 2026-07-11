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Destinations Of The Damned

Das blutige Erbe der Azteken

TLCFolge vom 11.07.2026
Das blutige Erbe der Azteken

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Destinations Of The Damned

Folge vom 11.07.2026: Das blutige Erbe der Azteken

44 Min.Folge vom 11.07.2026Ab 16

Im Herzen Mexikos dokumentieren Zak und sein Team einen Exorzismus aus nächster Nähe. Rund um Mexiko-Stadt treiben immer mehr Dämonen ihr Unwesen und stürzen die Region in ein spirituelles Chaos. Wieso ist dieser uralte Kampf zwischen Gut und Böse wieder aufgeflammt?

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