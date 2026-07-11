Das blutige Erbe der AztekenJetzt kostenlos streamen
Destinations Of The Damned
Folge vom 11.07.2026: Das blutige Erbe der Azteken
44 Min.Folge vom 11.07.2026Ab 16
Im Herzen Mexikos dokumentieren Zak und sein Team einen Exorzismus aus nächster Nähe. Rund um Mexiko-Stadt treiben immer mehr Dämonen ihr Unwesen und stürzen die Region in ein spirituelles Chaos. Wieso ist dieser uralte Kampf zwischen Gut und Böse wieder aufgeflammt?
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Dokumentation
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Season 1: Warner Bros. Discovery, Inc.