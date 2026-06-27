Destinations Of The Damned
Folge vom 27.06.2026: Totenstadt im Dschungel
43 Min.Folge vom 27.06.2026Ab 12
Im kolumbianischen Dschungel von Armero starben 23.000 Menschen nach einem Vulkanausbruch. War dieses schreckliche Ereignis im Jahr 1985 eine Naturkatastrophe? Oder hatten übernatürliche Mächte ihre Finger im Spiel? Denn 40 Jahre vorher wurde dort ein Priester ermordet, der Armero seinen Untergang mit einem verheerenden Fluch prophezeite. Heute ziehen die Ruinen viele Menschen an, die die Toten ehren wollen. Aber auch Teufelsanbeter und Diebe kommen her, trotz der Angst um ihren Seelenfrieden. Zak Bagans schickt sein Team in die Geisterstadt, um zu erfahren, ob der Fluch Armero immer noch im Griff hat.
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Genre:Dokumentation
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: Warner Bros. Discovery, Inc.