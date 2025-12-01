Zum Inhalt springenBarrierefrei
Detektiv Conan

ProSieben MAXXFolge vom 01.12.2025
Folge vom 01.12.2025: Gelbes Alibi

24 Min. Ab 12

Die Barbetreiberin Hiroko Inoue wird ermordet in ihrer Wohnung aufgefunden. Da Kogoro das Opfer kannte, ist es ihm ein persönliches Anliegen, den Täter schnellstmöglich zu finden. Die Polizei nimmt zunächst ihren Verlobten ins Visier, der jedoch ein wasserdichtes Alibi zu haben scheint. Conan lässt sich aber nicht so leicht davon überzeugen, dass der Mann unschuldig ist ...

