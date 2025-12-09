Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Detektiv Conan

Von rechts nach links: Winkekatzen

ProSieben MAXXFolge vom 09.12.2025
Von rechts nach links: Winkekatzen

Von rechts nach links: WinkekatzenJetzt kostenlos streamen

Detektiv Conan

Folge vom 09.12.2025: Von rechts nach links: Winkekatzen

24 Min.Folge vom 09.12.2025Ab 12

Ai und Conan retten ein Kätzchen aus einem Baum und bringen es zu seinem Besitzer, Tamotsu Ishigami, zurück. Der Mann führt ein Café und lädt die Kinder zum Dank zu einem Getränk ein. Kurz darauf stürmt eine Frau in das Lokal und bittet um Hilfe: Sie hat ihren Chef, Kenzo Kanemaru, tot aufgefunden.

Alle verfügbaren Folgen