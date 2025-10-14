Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
DialogForum

DialogForum: Wie gefährlich ist das Netz?

ORF IIIStaffel 1Folge 14vom 14.10.2025
DialogForum: Wie gefährlich ist das Netz?

DialogForum: Wie gefährlich ist das Netz?Jetzt kostenlos streamen

DialogForum

Folge 14: DialogForum: Wie gefährlich ist das Netz?

60 Min.Folge vom 14.10.2025

Missbrauch der persönlichen Daten, Überwachung, Manipulation von Wahlen, Fake News und eine unkontrollierbare künstliche Intelligenz: Längst sind die dunklen Schatten des Internets bekannt und gefürchtet. Wie können sich Mediennutzer:innen davor schützen? Wie kann sich Europa angesichts der weltweit dominierenden Macht der digitalen Giganten aus den USA und China zur Wehr setzen? Vor allem aber: Wie kann es gelingen, dass Onlinekommunikation wieder der Demokratie nützt und nicht fremden, intransparenten Interessen? Bildquelle: ORF

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

DialogForum
ORF III
DialogForum

DialogForum

Alle 1 Staffeln und Folgen