Folge 16: DialogForum: ORF für wirklich ALLE
Der öffentlich-rechtliche Auftrag ist klar: Der ORF soll in seiner Medienproduktion die gesamte Bevölkerung berücksichtigen. Doch was bedeutet das in Zeiten zunehmender Segmentierung und Polarisierung der Gesellschaft? Wie können tatsächlich alle gesellschaftlichen Gruppen – ob arm oder reich, Stadt oder Land, jung oder alt, Mehrheit oder Minderheit – gehört und sichtbar werden? Diese Fragen stehen im Mittelpunkt der aktuellen Public Value Studie, an der sich neben dem ORF auch ARD, ZDF, SRG und die EBU, der Europäische Dachverband der öffentlich-rechtlichen Medien, beteiligt haben. Es diskutierten: Daniela Brodesser (Autorin „Armut” & Aktivistin), Marta Castro (Universität Santiago de Compostela), Fiona Fehlmann (Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften (ZHAW)), Andrea Hauer (Ö1), Olaf Jandura (Hochschule Düsseldorf), Larissa Krainer (Universität Klagenfurt), Sandra (Armutsaktivistin), Martin Schenk (Armutskonferenz), Josef Seethaler (Österreichische Akademie der Wissenschaften) Bildquelle: ORF/ORF/Klaus Titzer
