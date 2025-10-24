DialogForum: Wie tickt Österreich?Jetzt kostenlos streamen
DialogForum
Folge 15: DialogForum: Wie tickt Österreich?
60 Min.Folge vom 24.10.2025
Anlässlich der österreichweiten Online-Umfrage "ORF fragt" unternimmt das DialogForum einen Reality-Check: Wie denken die Menschen in Österreich wirklich? Was macht ihnen Sorgen? Verbinden sie mit ihrer Zukunft persönliche Hoffnungen oder doch Ängste? Vertrauen sie den Medien, der Politik und der Demokratie? Darüber diskutierten: Peter Bruck (International Center for New Media), Mariella Gittler (Moderatorin "ORF fragt"), Andreas Lechner (Bürger:innenrat Medien und Demokratie), Susanne Schnabl (ORF "Das Gespräch") und Johannes Webhofer (Katholische Sozialakademie & Bündnis 2025). Bildquelle: ORF/Thomas Jantzen
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
DialogForum
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0