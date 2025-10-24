Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
DialogForum

DialogForum: Wie tickt Österreich?

ORF IIIStaffel 1Folge 15vom 24.10.2025
DialogForum: Wie tickt Österreich?

DialogForum: Wie tickt Österreich?Jetzt kostenlos streamen

DialogForum

Folge 15: DialogForum: Wie tickt Österreich?

60 Min.Folge vom 24.10.2025

Anlässlich der österreichweiten Online-Umfrage "ORF fragt" unternimmt das DialogForum einen Reality-Check: Wie denken die Menschen in Österreich wirklich? Was macht ihnen Sorgen? Verbinden sie mit ihrer Zukunft persönliche Hoffnungen oder doch Ängste? Vertrauen sie den Medien, der Politik und der Demokratie? Darüber diskutierten: Peter Bruck (International Center for New Media), Mariella Gittler (Moderatorin "ORF fragt"), Andreas Lechner (Bürger:innenrat Medien und Demokratie), Susanne Schnabl (ORF "Das Gespräch") und Johannes Webhofer (Katholische Sozialakademie & Bündnis 2025). Bildquelle: ORF/Thomas Jantzen

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

DialogForum
ORF III
DialogForum

DialogForum

Alle 1 Staffeln und Folgen