Die Baumhaus-Profis
Folge vom 22.09.2017: Ein Baumhaus für Öko-Helden
44 Min.Folge vom 22.09.2017Ab 6
„Miss Sunflower“ und „Queen Bee“, der Frosch: Amy McMillian und Nicole Ferguson machen Kinder im „For-Mar“-Naturreservat in Michigan mithilfe von Comicfiguren mit der Natur vertraut. Und Pete Nelson baut den „Preservers“ in den Wipfeln eines Eichenhains ein neues Hauptquartier - inklusive Klassenzimmer. In dem 7,30 Meter mal 6,40 Meter großen Domizil können die kleinen Besucher gemeinsam mit ihren Lieblings-Öko-Helden nach Lust und Laune herumtollen und gleichzeitig Wissenswertes über Tiere und Pflanzen lernen - spielerisch und absolut „baumbastisch“.
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Genre:Reality, Haus und Garten, Anleitung/Tutorial, im Freien/Outdoor
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 3, Season 5-7: Warner Bros. Discovery, Inc.