Die Baumhaus-Profis
Folge vom 27.10.2017: Refugium mit Badezimmer
45 Min.Folge vom 27.10.2017Ab 6
Moderne Architektur und klare Linien: KC und seine Frau Larissa wissen genau, wie ihr neues Freizeitdomizil aussehen soll. Das Ehepaar aus Texas wünscht sich einen stylishen Rückzugsort, in dem man nach der Arbeit herrlich relaxen kann. Das Refugium soll große Fenster haben, die einen Ausblick auf die Umgebung ermöglichen. Und ein Badezimmer wäre auch nicht schlecht, denn auf Komfort möchten die Naturliebhaber in ihrer Freizeit auf keinen Fall verzichten. Hat Pete Nelson für seine Kundschaft den passenden Bauplan parat?
Genre:Reality, Haus und Garten, Anleitung/Tutorial, im Freien/Outdoor
Altersfreigabe:
6
