Die Baumhaus-Profis
Folge vom 06.10.2017: Das Glas-Baumhaus
45 Min.Folge vom 06.10.2017Ab 6
Christina und ihr Mann John haben sich im Catskill Mountains Ressort ein 16 Hektar großes Grundstück gekauft, um dem Trubel der Großstadt zu entkommen. Dort konstruieren die Baumhaus-Profis für das Ehepaar ein verglastes Refugium aus recycelten Fensterrahmen, in dem man wunderbar relaxen kann. Das Aussichtsdeck bietet - eingebettet zwischen einem Ahorn- und zwei Tulpenbäumen - einen herrlichen Rundumblick auf die nahe gelegenen Berge und drinnen sorgen ein Holzofen und ein hängendes Sofa für heimelige Wohlfühlatmosphäre.
Genre:Reality, Haus und Garten, Anleitung/Tutorial, im Freien/Outdoor
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.