Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Die Baumhaus-Profis

Das Glas-Baumhaus

HGTVFolge vom 06.10.2017
Das Glas-Baumhaus

Das Glas-BaumhausJetzt kostenlos streamen

Die Baumhaus-Profis

Folge vom 06.10.2017: Das Glas-Baumhaus

45 Min.Folge vom 06.10.2017Ab 6

Christina und ihr Mann John haben sich im Catskill Mountains Ressort ein 16 Hektar großes Grundstück gekauft, um dem Trubel der Großstadt zu entkommen. Dort konstruieren die Baumhaus-Profis für das Ehepaar ein verglastes Refugium aus recycelten Fensterrahmen, in dem man wunderbar relaxen kann. Das Aussichtsdeck bietet - eingebettet zwischen einem Ahorn- und zwei Tulpenbäumen - einen herrlichen Rundumblick auf die nahe gelegenen Berge und drinnen sorgen ein Holzofen und ein hängendes Sofa für heimelige Wohlfühlatmosphäre.

Alle verfügbaren Folgen