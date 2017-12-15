Das Grace-Vanderwaal-BaumhausJetzt kostenlos streamen
Die Baumhaus-Profis
Folge vom 15.12.2017: Das Grace-Vanderwaal-Baumhaus
45 Min.Folge vom 15.12.2017
Grace Vanderwaal hat mit einer Ukulele und selbst geschriebenen Songs bei der Castingshow „America‘s Got Talent“ die Bühne gerockt. Deshalb durfte die Zwölfjährige als Siegerin der 11. Staffel mit einer Million Dollar nach Hause gehen. Und mit einem Teil des Geldes erfüllt sich der neue Stern am Musikhimmel einen lang gehegten Traum. Pete Nelson und sein Team bauen für den gefeierten Superstar nördlich von New York zwei schick eingerichtete Baumhäuser mit Kühlschrank und Hundehütte, die über eine Brücke miteinander verbunden sind.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Haus und Garten, Anleitung/Tutorial, im Freien/Outdoor
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.