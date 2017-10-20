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Die Baumhaus-Profis

Camping mit Stil

HGTVFolge vom 20.10.2017
Camping mit Stil

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Die Baumhaus-Profis

Folge vom 20.10.2017: Camping mit Stil

44 Min.Folge vom 20.10.2017Ab 6

Das abenteuerlustige Paar Mike und Ranell lebt in New Jersey und campt gerne, weshalb sie sich für ihre Familie ein Ferienhäuschen auf dem eigenen Grundstück zwischen wunderschönen Ahornen und Eichen wünschen. Das Baumhaus soll alles vereinen, was die beiden lieben: ihre Familie, den Enkel und Camping. Ihr Baumhaus soll deshalb im ländlichen Blockhütten-Stil gehalten sein, einen Ofen oder einen Kamin beherbergen und eine Veranda haben. Mit eigenem Badezimmer, einer Küchenzeile und einem gemütlichen Schwebebett erschaffen Pete und sein Team eine glamouröses Baumhaus, das keine WÜnsche offen lässt.

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