Die besten Köche der Welt - Zu Gast im Ikarus
Folge 11: Franck Putelat
20 Min.Folge vom 09.11.2024
Jeden Monat kreiert im Salzburger Zwei-Sterne-Restaurant Ikarus ein anderer internationaler Spitzenkoch das Menü. Hangar-7 Executive Chef Martin Klein reist diesmal in den Süden Frankreichs zum 2-Sterne-Koch Franck Putelat, dessen Küche eine Aufgeschlossenheit widerspiegelt, die bereit ist für Begegnungen mit Kontrasten. Dies zeigt sich auch in seinem Restaurant, das mit seinem modernen Design in spannendem Kontrast zu den alten Steinen der mittelalterlichen Stadt Carcassonne steht.
Altersfreigabe:
0