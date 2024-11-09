Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die besten Köche der Welt - Zu Gast im Ikarus

Franck Putelat

ServusTVStaffel 16Folge 11vom 09.11.2024
Franck Putelat

Franck PutelatJetzt kostenlos streamen

Die besten Köche der Welt - Zu Gast im Ikarus

Folge 11: Franck Putelat

20 Min.Folge vom 09.11.2024

Jeden Monat kreiert im Salzburger Zwei-Sterne-Restaurant Ikarus ein anderer internationaler Spitzenkoch das Menü. Hangar-7 Executive Chef Martin Klein reist diesmal in den Süden Frankreichs zum 2-Sterne-Koch Franck Putelat, dessen Küche eine Aufgeschlossenheit widerspiegelt, die bereit ist für Begegnungen mit Kontrasten. Dies zeigt sich auch in seinem Restaurant, das mit seinem modernen Design in spannendem Kontrast zu den alten Steinen der mittelalterlichen Stadt Carcassonne steht.

