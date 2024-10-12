Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die besten Köche der Welt - Zu Gast im Ikarus

Thomas Schanz

ServusTVStaffel 16Folge 10vom 12.10.2024
20 Min.Folge vom 12.10.2024

Jeden Monat kreiert im Salzburger Zwei-Sterne-Restaurant Ikarus ein anderer internationaler Spitzenkoch das Menü – ein weltweit einzigartiges Konzept. Hangar-7 Executive Chef Martin Klein reist diesmal nach Deutschland. Im Moseltal liegt das romantische Örtchen Piesport, wo er den 3-Sterne Koch Thomas Schanz in seinem Familienbetrieb besucht.

ServusTV
