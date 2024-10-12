Die besten Köche der Welt - Zu Gast im Ikarus
Folge 10: Thomas Schanz
20 Min.Folge vom 12.10.2024
Jeden Monat kreiert im Salzburger Zwei-Sterne-Restaurant Ikarus ein anderer internationaler Spitzenkoch das Menü – ein weltweit einzigartiges Konzept. Hangar-7 Executive Chef Martin Klein reist diesmal nach Deutschland. Im Moseltal liegt das romantische Örtchen Piesport, wo er den 3-Sterne Koch Thomas Schanz in seinem Familienbetrieb besucht.
Weitere Folgen in Staffel 16
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Die besten Köche der Welt - Zu Gast im Ikarus
Alle 14 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0