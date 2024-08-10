Die besten Köche der Welt - Zu Gast im Ikarus
Folge 8: Ikarus Team Salzburg
20 Min.Folge vom 10.08.2024
Der August ist für das Ikarus-Team rund um Hangar-7 Executive Chef Martin Klein immer ein besonderer Monat - endlich können die im letzten Jahr gesammelten Inspirationen in eigene Ideen umgesetzt werden.
Altersfreigabe:
0