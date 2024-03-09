Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die besten Köche der Welt - Zu Gast im Ikarus

James Gaag

ServusTVStaffel 16Folge 3vom 09.03.2024
Folge 3: James Gaag

20 Min.Folge vom 09.03.2024

Jeden Monat kreiert im Salzburger Zwei-Sterne-Restaurant Ikarus ein anderer internationaler Spitzenkoch das Menü – ein weltweit einzigartiges Konzept. Hangar-7 Executive Chef Martin Klein besucht für die Menü Vorbereitungen diesmal die Küche des renommierten südafrikanischen Kochs James Gaag in Kapstadt.

