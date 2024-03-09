Die besten Köche der Welt - Zu Gast im Ikarus
Folge 3: James Gaag
20 Min.Folge vom 09.03.2024
Jeden Monat kreiert im Salzburger Zwei-Sterne-Restaurant Ikarus ein anderer internationaler Spitzenkoch das Menü – ein weltweit einzigartiges Konzept. Hangar-7 Executive Chef Martin Klein besucht für die Menü Vorbereitungen diesmal die Küche des renommierten südafrikanischen Kochs James Gaag in Kapstadt.
Weitere Folgen in Staffel 16
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Die besten Köche der Welt - Zu Gast im Ikarus
Alle 14 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0