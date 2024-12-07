Die besten Köche der Welt - Zu Gast im Ikarus
Folge 12: Thitid Tassanakajohn
20 Min.Folge vom 07.12.2024
Jeden Monat kreiert im Salzburger Zwei-Sterne-Restaurant Ikarus ein anderer internationaler Spitzenkoch das Menü – ein weltweit einzigartiges Konzept. Für Hangar-7 Executive Chef Martin Klein geht es diesmal für die Menü-Vorbereitungen nach Thailand in die Küche des renommierten Sternekochs Thitid Tassanakajohn.
