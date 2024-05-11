Die besten Köche der Welt - Zu Gast im Ikarus
Folge 5: Wolfgang Puck
20 Min.Folge vom 11.05.2024
Jeden Monat kreiert im Salzburger Zwei-Sterne-Restaurant Ikarus ein anderer internationaler Spitzenkoch das Menü – ein weltweit einzigartiges Konzept. Hangar-7 Executive Chef Martin Klein reist für die Menü Vorbereitungen diesmal nach Los Angeles und besucht Hollywood's Starkoch Wolfgang Puck in seinem bekanntesten Restaurant: dem Spago in Beverly Hills.
Die besten Köche der Welt - Zu Gast im Ikarus
