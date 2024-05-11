Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die besten Köche der Welt - Zu Gast im Ikarus

ServusTVStaffel 16Folge 5vom 11.05.2024
Folge 5: Wolfgang Puck

20 Min.Folge vom 11.05.2024

Jeden Monat kreiert im Salzburger Zwei-Sterne-Restaurant Ikarus ein anderer internationaler Spitzenkoch das Menü – ein weltweit einzigartiges Konzept. Hangar-7 Executive Chef Martin Klein reist für die Menü Vorbereitungen diesmal nach Los Angeles und besucht Hollywood's Starkoch Wolfgang Puck in seinem bekanntesten Restaurant: dem Spago in Beverly Hills.

