Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Die besten Köche der Welt - Zu Gast im Ikarus

Viki Geunes

ServusTVStaffel 16Folge 4vom 06.04.2024
Viki Geunes

Viki GeunesJetzt kostenlos streamen

Die besten Köche der Welt - Zu Gast im Ikarus

Folge 4: Viki Geunes

20 Min.Folge vom 06.04.2024

Jeden Monat kreiert im Salzburger Zwei-Sterne-Restaurant Ikarus ein anderer internationaler Spitzenkoch das Menü – ein weltweit einzigartiges Konzept. Hangar-7 Executive Chef Martin Klein besucht für die Menü Vorbereitungen diesmal die Küche des renommierten 3-Sterne Kochs Viki Geunes in Belgien.

Weitere Folgen in Staffel 16

Alle Staffeln im Überblick

Die besten Köche der Welt - Zu Gast im Ikarus
ServusTV
Die besten Köche der Welt - Zu Gast im Ikarus

Die besten Köche der Welt - Zu Gast im Ikarus

Alle 14 Staffeln und Folgen