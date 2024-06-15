Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die besten Köche der Welt - Zu Gast im Ikarus

ServusTVStaffel 16Folge 6vom 15.06.2024
Folge 6: Javier Olleros

20 Min.Folge vom 15.06.2024

Jeden Monat kreiert im Salzburger Zwei-Sterne-Restaurant Ikarus ein anderer internationaler Spitzenkoch das Menü. Hangar-7 Executive Chef Martin Klein reist diesmal für die Menü-Vorbereitungen in das galicische Städtchen O Grove in den Nordwesten Spaniens. Dort trifft er 2 Sterne Koch Javier Olleros, für den Kochen ein wichtiges Werkzeug ist, um das Leben in vollen Zügen genießen zu können.

