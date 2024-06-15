Die besten Köche der Welt - Zu Gast im Ikarus
Folge 6: Javier Olleros
20 Min.Folge vom 15.06.2024
Jeden Monat kreiert im Salzburger Zwei-Sterne-Restaurant Ikarus ein anderer internationaler Spitzenkoch das Menü. Hangar-7 Executive Chef Martin Klein reist diesmal für die Menü-Vorbereitungen in das galicische Städtchen O Grove in den Nordwesten Spaniens. Dort trifft er 2 Sterne Koch Javier Olleros, für den Kochen ein wichtiges Werkzeug ist, um das Leben in vollen Zügen genießen zu können.
Weitere Folgen in Staffel 16
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Die besten Köche der Welt - Zu Gast im Ikarus
Alle 14 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0