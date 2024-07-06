Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die besten Köche der Welt - Zu Gast im Ikarus

Gareth Ward

ServusTVStaffel 16Folge 7vom 06.07.2024
Gareth Ward

Die besten Köche der Welt - Zu Gast im Ikarus

Folge 7: Gareth Ward

20 Min.Folge vom 06.07.2024

Jeden Monat kreiert im Salzburger Zwei-Sterne-Restaurant Ikarus ein anderer internationaler Spitzenkoch das Menü – ein weltweit einzigartiges Konzept. Hangar-7 Executive Chef Martin Klein reist für die Menü Vorbereitungen diesmal nach Großbritannien, an die Küste von Wales, wo er 2-Sterne Koch Gareth Ward besucht. Dieser verwendet so viele lokale Produkte wie möglich und will mit neu durchdachten Zubereitungsarten für Geschmacksexplosionen sorgen.

