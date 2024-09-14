Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Die besten Köche der Welt - Zu Gast im Ikarus

Matthias Diether

ServusTVStaffel 16Folge 9vom 14.09.2024
Matthias Diether

Matthias DietherJetzt kostenlos streamen

Die besten Köche der Welt - Zu Gast im Ikarus

Folge 9: Matthias Diether

20 Min.Folge vom 14.09.2024

Jeden Monat kreiert im Salzburger Zwei-Sterne-Restaurant Ikarus ein anderer internationaler Spitzenkoch das Menü – ein weltweit einzigartiges Konzept. Dieses Mal reist Hangar-7 Executive Chef Martin Klein für die Menüvorbereitungen in die estnische Hauptstadt Tallinn, um Matthias Diether zu besuchen. Diethers Restaurant ist mit zwei Sternen die höchstdekorierte Küche des Baltikums.

Weitere Folgen in Staffel 16

Alle Staffeln im Überblick

Die besten Köche der Welt - Zu Gast im Ikarus
ServusTV
Die besten Köche der Welt - Zu Gast im Ikarus

Die besten Köche der Welt - Zu Gast im Ikarus

Alle 14 Staffeln und Folgen