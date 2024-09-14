Die besten Köche der Welt - Zu Gast im Ikarus
Folge 9: Matthias Diether
20 Min.Folge vom 14.09.2024
Jeden Monat kreiert im Salzburger Zwei-Sterne-Restaurant Ikarus ein anderer internationaler Spitzenkoch das Menü – ein weltweit einzigartiges Konzept. Dieses Mal reist Hangar-7 Executive Chef Martin Klein für die Menüvorbereitungen in die estnische Hauptstadt Tallinn, um Matthias Diether zu besuchen. Diethers Restaurant ist mit zwei Sternen die höchstdekorierte Küche des Baltikums.
Weitere Folgen in Staffel 16
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Kochen
Altersfreigabe:
0