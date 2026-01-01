Die Chefin
Folge vom 01.01.2026: Die Chefin: Blutschuld
Der mutmaßliche Kidnapper Uwe Schäfer wird kurz vor seiner Festnahme in seiner Wohnung erschossen. Schäfer soll den neunjährigen Sohn des einflussreichen Unternehmers Konstantin von Murrer entführt haben. Obwohl alles auf Mord hindeutet, stuft die Staatsanwaltschaft Schäfers Tod als Suizid ein und beschränkt sich auf die Suche nach dem entführten Buben. Hauptkommissarin Vera Lanz weiß nicht, wem ihrer Vorgesetzten sie in diesem heiklen Fall trauen kann. Besetzung: Katharina Böhm (Vera Lanz) Jürgen Tonkel (Paul Böhmer) Jonathan Hutter (Korbinian Kircher) Christian Hockenbrink (Dr. Hartmann) Philipp Moog (Konstantin von Murrer) Susanne Wuest (Beatrice von Murrer) Thomas Unger (Thomas Farber) Regie: Tarek Roehlinger Drehbuch: Florian Iwersen Bildquelle: ORF/ZDF/Michael Marhoffer