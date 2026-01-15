Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Chefin: Schattenkrieger

ORF2Folge vom 15.01.2026
59 Min.
Ab 12

Ein Jahr nach seiner Flucht aus Russland wird der Dissident Lew Maganow erschossen. Er hinterlässt eine schwangere Frau, die mit ihm über die Türkei in den Westen entkommen konnte. Kommissarin Vera Lanz verdächtigt den russischen Geheimdienst und ordnet eine gründliche Überprüfung aller Kontakte des Ehepaares an. Geprüft werden ebenso hasserfüllte Online-Kommentare und Drohungen sowie Lews letzte Arbeitsstätte. Aber auch die Flüchtlingshelferin Sabine Hübner gerät ins Visier der Kripo. Besetzung: Katharina Böhm (Vera Lanz) Doris Schretzmayer (Sabine Hübner) Jürgen Tonkel (Paul Böhmer) Jonathan Hutter (Korbinian Kirchner) Emma Stratmann (Hanna Hübner) Katharina Derr (Marina Marganowa) Konstantin Frolov (Lew Maganow) Kathrin von Steinburg (Patricia Deist) Regie: Andreas Senn Drehbuch: Peter Kocyla Bildquelle: ORF/ZDF/Michael Marhoffer

