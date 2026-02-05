Die Chefin
Folge vom 05.02.2026: Die Chefin: Wer bin ich?
59 Min.Folge vom 05.02.2026Ab 12
Ein Mann taumelt orientierungslos über die Straße, während neben ihm ein Auto brennt. Im Wrack wird die verkohlte Leiche einer Umwelt-Aktivistin gefunden, die einst wegen Sabotage im Gefängnis saß und im Altersheim als Influencerin arbeitete. Verdächtig sind ihr genervter Nachbar Michael Onduro und ihre Tochter Johanna. Besetzung: Katharina Böhm (Vera Lanz) Proschat Madani (Johanna Bach) Jürgen Tonkel (Paul Böhmer) Jonathan Hutter (Korbinian Kirchner) Carla Becker (Indrid Bach) Matthias Ziesing (Jan Kerpen) Daniel Friedrich (Michael Onduro) Regie: Janis Rebecca Rattenni Drehbuch: Andi Wecker und Sven S. Poser Bildquelle: ORF/ZDF/Michael Marhoffer
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Altersfreigabe:
12GEWALT